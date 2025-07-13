В Тбилиси ответили на заявления об ухудшении политической ситуации в Грузии

Партия «Грузинская мечта» назвала давлением заявления в ЕС о ситуации в Грузии

Совместное заявление министров иностранных дел 17 стран Евросоюза и Великобритании об ухудшении политической ситуации в Грузии является давлением на жителей страны и демократию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление политсовета правящей партии «Грузинская мечта».

«Атака на грузинский народ имеет лишь одну причину, грузинский народ не допустил прихода к власти коллективного [бывшей правящей партии] «Национального движения», — говорится в заявлении партии.

В партии подчеркнули, что Грузия продолжит отстаивать свои национальные интересы. При этом страна готова к сотрудничеству с любым государством, отношения с которым будут построены на справедливости и уважении суверенитета, отметили в «Грузинской мечте».

В июне посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский заявил, что Грузия может надолго потерять возможность присоединиться к Европейскому союзу. Он отметил, что два года назад Брюссель открыл Тбилиси «двери европейской семьи», и страна стала кандидатом в члены ЕС.

Ранее в Грузии обвинили ЕС в выделении гранта экстремистской организации.