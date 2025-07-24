В МИД России назвали удары дронов по Сочи террористической атакой

Удары украинских беспилотников по Сочи являются преднамеренной террористической атакой, направленной против мирных жителей, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга. Трансляция велась на сайте внешнеполитического ведомства.

По словам Захаровой, целью ударов стали не военные объекты или техника. Она подчеркнула, что атаки были нацелены на обычных людей, не имеющих отношения к вооруженным силам и занятых повседневной работой.

В ночь на 24 июля город Сочи подвергся атаке БПЛА, в результате чего на улице Авиационной в Адлерском районе произошел пожар. По данным губернатора Краснодарского края, двоих спасти не удалось, еще 11 человек получили ранения, четверо из них находятся в больнице.

В администрации сообщили, что с 20:40 мск 23 июля до 1:40 мск 24 июля системы ПВО перехватили и уничтожили 39 беспилотников, 21 из которых — над акваторией Черного моря. Опасность атаки была объявлена также в районе федеральной территории «Сириус». Mash писал, что туристов в отелях Сочи и Адлера эвакуировали в подземные парковки на фоне атаки украинских беспилотников на нефтебазу в «Сириусе».

Ранее в аэропорту Сочи задержали 56 рейсов на фоне атаки дронов.