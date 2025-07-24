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В Китае назвали «жестким» ответ РФ на угрозы НАТО по Калининграду

Baijiahao: РФ «достала кувалду» в ответ на угрозы НАТО уничтожить Калининград
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cyber_frontZ/Telegram

Россия «достала кувалду» в ответ на угрозы НАТО стереть Калининград с лица земли. Об этом сообщает аналитик китайского портала Baijiahao, передает АБН24.

Baijiahao — китайский аналог российского «Яндекс.Дзен», созданный на базе китайской поисковой системы Baidu.

«Реакция России в итоге не потребовала каких-либо более развернутых пояснений. Это все равно что «достать кувалду» на глазах у противника», — говорится в материале.

Таким образом в Китае охарактеризовали напоминание российских дипломатов о том, что стратегические ядерные силы РФ всегда находятся в состоянии полной боевой готовности и соответствующая реакция не заставит себя ждать в случае возникновения угрозы.

«Это был не блеф Путина, а напоминание про один из главных козырей страны», — оценили это заявление в КНР.

17 июля американский генерал Кристофер Донахью заявил, что НАТО может подавить оборону РФ в Калининградской области и «стереть» регион «с лица земли» в рекордные сроки. По его словам, такой план уже разработан.

Ранее в Британии заявили, что Путин может применить ядерное оружие на Украине.

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