На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия и Украина обозначили свои позиции на переговорах в Стамбуле

ТАСС: Россия и Украина в Стамбуле не обсуждали пункты текстов меморандумов
true
true
true
close
Murad Sezer/Reuters

Россия и Украина в Стамбуле не обсуждали пункты текстов меморандумов, но стороны обозначили свои позиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Пункты по существу не обсуждались, обозначены позиции, констатировано несовпадение общего видения», — сказал собеседник агентства.

Третий раунд российско-украинских переговоров состоялся 23 июля в турецком городе Стамбуле. Перед началом встречи главы делегаций Москвы и Киева Владимир Мединский и Рустем Умеров провели разговор тет-а-тет. После этого прошли переговоры, которые продлились примерно 40 минут.

Как рассказал глава российской делегации, все предыдущие договоренности по гуманитарным трекам с прошлых раундов выполнены. Он отметил, что Украина «взялась рассмотреть» предложение российской стороны по рабочим группам, в том числе по формированию трех рабочих групп, которые будут работать онлайн, чтобы сэкономить время и деньги.

Ранее в Кремле назвали условие для встречи Путина и Зеленского.

Все новости на тему:
Переговоры в Стамбуле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами