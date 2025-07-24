Россия и Украина обозначили свои позиции на переговорах в Стамбуле

ТАСС: Россия и Украина в Стамбуле не обсуждали пункты текстов меморандумов

Россия и Украина в Стамбуле не обсуждали пункты текстов меморандумов, но стороны обозначили свои позиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Пункты по существу не обсуждались, обозначены позиции, констатировано несовпадение общего видения», — сказал собеседник агентства.

Третий раунд российско-украинских переговоров состоялся 23 июля в турецком городе Стамбуле. Перед началом встречи главы делегаций Москвы и Киева Владимир Мединский и Рустем Умеров провели разговор тет-а-тет. После этого прошли переговоры, которые продлились примерно 40 минут.

Как рассказал глава российской делегации, все предыдущие договоренности по гуманитарным трекам с прошлых раундов выполнены. Он отметил, что Украина «взялась рассмотреть» предложение российской стороны по рабочим группам, в том числе по формированию трех рабочих групп, которые будут работать онлайн, чтобы сэкономить время и деньги.

Ранее в Кремле назвали условие для встречи Путина и Зеленского.