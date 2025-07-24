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Матвиенко призвала создать в России суверенный искусственный интеллект

Матвиенко: России нужен суверенный ИИ, а чужеродному надо поставить заслон
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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

России нужен суверенный искусственный интеллект (ИИ), а чужеродному нужно поставить заслон. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

«Искусственный интеллект - направление, которое во многом будет способствовать технологическому лидерству России, и ни в коем случае мы не должны сдерживать его развитие», — заявила она.

По словам Матвиенко, важно, чтобы ИИ законодательно регулировался. Кроме того, она призвала «поставить заслон» для внедрения чужеродного ИИ, поскольку его введение будет влиять на любое суверенное государство.

До этого сообщалось, что Министерство цифрового развития подготовило проект постановления о проведении эксперимента по внедрению генеративного искусственного интеллекта в систему госуправления. Согласно проекту, ИИ собираются использовать для обработки типовых обращений граждан, анализа данных, подготовки ответов, генерации контента для официальных сайтов, а также при подборе кандидатов на государственные должности.

23 июля в компании Smart Engines рассказали, что в России создали ИИ, который самостоятельно извлекает печатные и рукописные данные из паспорта РФ, трудовой книжки, СНИЛС, ИНН, дипломов и любых других кадровых документов и заносит их в кадровые базы.

Ранее внедренный в компанию ИИ тайно менял отчеты и удалил базу данных, чтобы скрыть ошибки.

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