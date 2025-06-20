На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Новак рассказал, как сказалась на РФ остановка транзита газа через Украину

Новак: Россия не проиграла от остановки транзита газа через Украину
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Вице-премьер России Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что остановка транзита газа РФ через Украину в первую очередь негативно влияет на европейских покупателей, а не на Москву.

«Россия в этом смысле не проиграла, потому что по прошлому году и в начале этого года мы увеличили объемы поставок сжиженного природного газа в Европу», — заявил он.

По его словам, российский баланс практически сохранился по объему поставок на уровне прошлого года. Он отметил, что в Европе растут цены в результате покупки более дорогого газа, соответственно, растут цены на электроэнергию.

До этого он заявил, что Российская Федерация готова поставлять газ по уцелевшей нитке газопровода «Северный поток — 2», если европейские страны захотят этого. Германия и другие европейские потребители сами выбирают, покупать ли им российский газ через соответствующий газопровод, отметил вице-премьер.

Ранее Путин назвал иррациональным отказ ФРГ от российского газа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами