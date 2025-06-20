Новак рассказал, как сказалась на РФ остановка транзита газа через Украину

Вице-премьер России Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что остановка транзита газа РФ через Украину в первую очередь негативно влияет на европейских покупателей, а не на Москву.

«Россия в этом смысле не проиграла, потому что по прошлому году и в начале этого года мы увеличили объемы поставок сжиженного природного газа в Европу», — заявил он.

По его словам, российский баланс практически сохранился по объему поставок на уровне прошлого года. Он отметил, что в Европе растут цены в результате покупки более дорогого газа, соответственно, растут цены на электроэнергию.

До этого он заявил, что Российская Федерация готова поставлять газ по уцелевшей нитке газопровода «Северный поток — 2», если европейские страны захотят этого. Германия и другие европейские потребители сами выбирают, покупать ли им российский газ через соответствующий газопровод, отметил вице-премьер.

Ранее Путин назвал иррациональным отказ ФРГ от российского газа.