Матвиенко оценила необходимость личной встречи Путина и Зеленского

Матвиенко: предметные причины для встречи Путина и Зеленского пока отсутствуют

Предметные причины для личной встречи президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в настоящее время отсутствуют. Об этом в ходе пресс-конференции заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

«Вообще нет предмета для встречи (Путина и Зеленского. — «Газета.Ru»). Его просто сегодня не существует», — сказала сенатор.

Она пояснила, что встреча на уровне глав государств будет нужна для финализации переговорного процесса и утверждения мирного соглашения.

Также парламентарий отметила, что переговоры между Москвой и Киевом необходимо продолжать. По словам Матвиенко, российские власти постоянно настаивали на проведении третьего раунда переговоров.

«Сам факт того, что переговоры идут, и что состоялся третий раунд, это позитивные, на мой взгляд, результаты», — подчеркнула законодатель.

Третий раунд российско-украинских переговоров состоялся 23 июля в турецком городе Стамбуле. Перед началом встречи главы делегаций Москвы и Киева Владимир Мединский и Рустем Умеров провели разговор тет-а-тет. После этого прошли переговоры, которые продлились примерно 40 минут.

Ранее Мединский назвал условия возможной встречи лидеров РФ и Украины.