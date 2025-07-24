На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Матвиенко оценила необходимость личной встречи Путина и Зеленского

Матвиенко: предметные причины для встречи Путина и Зеленского пока отсутствуют
true
true
true
close
Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

Предметные причины для личной встречи президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в настоящее время отсутствуют. Об этом в ходе пресс-конференции заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

«Вообще нет предмета для встречи (Путина и Зеленского. — «Газета.Ru»). Его просто сегодня не существует», — сказала сенатор.

Она пояснила, что встреча на уровне глав государств будет нужна для финализации переговорного процесса и утверждения мирного соглашения.

Также парламентарий отметила, что переговоры между Москвой и Киевом необходимо продолжать. По словам Матвиенко, российские власти постоянно настаивали на проведении третьего раунда переговоров.

«Сам факт того, что переговоры идут, и что состоялся третий раунд, это позитивные, на мой взгляд, результаты», — подчеркнула законодатель.

Третий раунд российско-украинских переговоров состоялся 23 июля в турецком городе Стамбуле. Перед началом встречи главы делегаций Москвы и Киева Владимир Мединский и Рустем Умеров провели разговор тет-а-тет. После этого прошли переговоры, которые продлились примерно 40 минут.

Ранее Мединский назвал условия возможной встречи лидеров РФ и Украины.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами