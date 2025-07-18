В Госдуме предупредили Евросоюз об ответном ударе по экономике

У России есть возможность предпринять ряд мер для нанесения серьезного удара по экономике Евросоюза (ЕС) в качестве ответа на новый пакет антироссийских санкций. Об этом сообщил «Ленте.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

По его словам, главная задача 18-го пакета санкций заключается в ослаблении военного положения России.

«Но мы можем сделать так, что военное положение Украины окажется еще хуже. Кроме того, у нас есть возможности и для того, чтобы создать определенные проблемы для европейской экономики», — подчеркнул Чепа.

Депутат также допустил возможность нанесения более мощных ударов по военной инфраструктуре Украины. В таком случае, по мнению парламентария, результат от нового пакета санкций получится обратным ожидаемому.

«Мы можем предпринять определенные меры военного характера, которые приведут к стремительному ухудшению положения ВСУ», — заявил Чепа.

18 июля в Евросоюзе приняли новый, 18-й пакет санкций против России. По словам главы Евродипломатии Каи Каллас, новые рестрикции — одни из самых жестких — позволят «урезать военный бюджет Кремля». В Литве считают, что благодаря новым ограничениям у Москвы «закончатся деньги». Что вошло в обновленный перечень санкций ЕС — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Медведев прокомментировал новый пакет санкций в отношении РФ.