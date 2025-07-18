В России заявили, что санкции Евросоюза вернутся Европе бумерангом

Слуцкий: санкции ЕС в отношении России бумерангом загоняют Европу в энерготупик

Санкционные пакеты Евросоюза бумерангом бьют по Европе, загоняя страны в энерготупик. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

«Евросоюз утвердил 18-й пакет антироссийских санкций, количество которых приближается к 30 тысячам. Абсолютно бесполезных. <...> Введение новых санкций — дорога в никуда», — заявил парламентарий.

Глава думского комитета подчеркнул, что все рестрикции в итоге возвращаются бумерангом и бьют по Европе, тогда как Россия уверенно противостоит как военному, так и финансово-экономическому давлению Запада.

Слуцкий отметил, что новые санкции не заставят Россию ни предать национальные интересы, ни отказаться от поставленных целей в СВО по защите границ.

18 июля Евросоюз утвердил 18-й пакет санкций, в котором ключевым элементом стал новый потолок цены на российскую нефть — около $47,6 за баррель.

Как заявил кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Павел Севостьянов, потери российского бюджета от новых нефтяных санкций ЕС могут составить $5-7 млрд.

Ранее в Госдуме предупредили Евросоюз об ответном ударе по экономике.