На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России заявили, что санкции Евросоюза вернутся Европе бумерангом

Слуцкий: санкции ЕС в отношении России бумерангом загоняют Европу в энерготупик
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Санкционные пакеты Евросоюза бумерангом бьют по Европе, загоняя страны в энерготупик. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

«Евросоюз утвердил 18-й пакет антироссийских санкций, количество которых приближается к 30 тысячам. Абсолютно бесполезных. <...> Введение новых санкций — дорога в никуда», — заявил парламентарий.

Глава думского комитета подчеркнул, что все рестрикции в итоге возвращаются бумерангом и бьют по Европе, тогда как Россия уверенно противостоит как военному, так и финансово-экономическому давлению Запада.

Слуцкий отметил, что новые санкции не заставят Россию ни предать национальные интересы, ни отказаться от поставленных целей в СВО по защите границ.

18 июля Евросоюз утвердил 18-й пакет санкций, в котором ключевым элементом стал новый потолок цены на российскую нефть — около $47,6 за баррель.

Как заявил кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Павел Севостьянов, потери российского бюджета от новых нефтяных санкций ЕС могут составить $5-7 млрд.

Ранее в Госдуме предупредили Евросоюз об ответном ударе по экономике.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами