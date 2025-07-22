«Дело не в самолете»: политолог о конфликте России и Азербайджана

Причины конфликта России и Азербайджана не связаны ни с самолетом Azal, разбившимся в Казахстане, ни в диаспорах. Истоки обострения лежат в другой плоскости. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал политолог-кавказовед Аслан Рубаев.

По словам эксперта, нынешний Баку — инструмент в чужих руках:

«Это совершенно несуверенное государство, которое находится под очень жестким внешним управлением», — считает Рубаев.

Он отметил, что на поверхности может показаться, будто Баку находится под влиянием Анкары, однако в реальности речь идет о куда менее публичных игроках, например, — о Великобритании. Лондон заинтересован в Зангезурском коридоре как в прямом рычаге давления на Россию, объяснил политолог.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на III Шушинском глобальном медиафоруме в Ханкенди 20 июля, впервые публично занял сторону Украины, назвав действия России оккупацией. Также политик принял в подарок шеврон ВСУ и порекомендовал Киеву использовать опыт Баку в возвращении Карабаха военным способом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт объяснил, почему конфликт с РФ — проигрышный вариант для Азербайджана.