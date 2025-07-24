Захарова раскритиковала призывы запретить на Украине русский язык

Захарова: на Украине все языки нацменьшинств находятся «под прицелом»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала попытку властей Украины запретить русский язык насильственным изменением языковой идентичности населения. Об этом она сказала на брифинге.

19 июля новый языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская предложила исключить из конституции упоминание русского языка. По мнению Захаровой, Ивановская «переплюнула» своего предшественника Тараса Кременя, который неоднократно принимал эпатажные решения в отношении русского языка.

Дипломат отметила, что «под прицелом» Киева находится не только русский язык, но и венгерский, польский, греческий, любые другие языки нацменьшинств.

Захарова добавила, что украинские власти расценивают языковое многообразие как барьер на пути к построению моноэтнического государства, где есть место только одному языку, одной вере, народу и так далее.

Ранее на Украине заявили о невозможности запретить русский язык в школах.