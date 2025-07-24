В России хотят внедрить нейросети в работу госорганов

Министерство цифрового развития подготовило проект постановления о проведении эксперимента по внедрению генеративного искусственного интеллекта в систему госуправления. Документ опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту, ИИ собираются использовать для обработки типовых обращений граждан, анализа данных, подготовки ответов, генерации контента для официальных сайтов, а также при подборе кандидатов на государственные должности. Сроки проведения эксперимента в документе не указаны.

В числе ключевых сценариев – автоматическая проверка резюме и генерация тестовых заданий для оценки компетенций соискателей на госслужбу, а также анализ законопроектов на ошибки. В ведомстве рассчитывают, что это ускорит подготовку документов и повысит эффективность работы.

Отдельное внимание уделено обработке обращений граждан. Искусственный интеллект будет автоматически формировать ответы, что, по мнению Минцифры, позволит снизить нагрузку на живых сотрудников и уменьшить количество ошибок в документах. Кроме того, система должна оценивать достоверность информации, включая ту, что создана с использованием ИИ.

При этом проект исключает использование нейросетей и для прогнозирования социально-экономических процессов и работы с данными, относящимися к государственной тайне. Доступ к системе получат только госслужащие после авторизации через ЕСИА с подтверждением должности.

Эксперимент, как указано в пояснительной записке, направлен на реализацию задач, определенных Национальной стратегией развития искусственного интеллекта до 2030 года. В числе целей — устранение избыточных ограничений при разработке и внедрении отечественных генеративных моделей, а также формирование правил их применения в госсекторе.

Поставщиков ИИ-решений для органов власти определит правительственная комиссия по цифровому развитию.

Ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде внедряется система на базе искусственного интеллекта для оптимизации работы общественного транспорта.