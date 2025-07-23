В России создали ИИ, который извлекает все данные из сканов документов

В России создали ИИ, который самостоятельно извлекает печатные и рукописные данные из паспорта РФ, трудовой книжки, СНИЛС, ИНН, дипломов и любых других кадровых документов и заносит их в кадровые базы. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Smart Engines.

При оформлении одного сотрудника ручной перенос данных в систему кадрового электронного документооборота (КЭДО) занимает до часа рабочего времени HR-специалиста. В случае массового найма перепечатывание данных из документов порождает кадровый хаос и делает невозможным быстрое трудоустройство.

Новый ИИ-агент поддерживает более 3 тысяч типов и 5 тысяч уникальных шаблонов документов, включая рукописные паспорта, военные билеты, редкие виды аттестатов, справки о доходах, медицинские заключения и даже такие формы, как удостоверения сварщика и права тракториста. Система одинаково уверенно работает с печатными и рукописными текстами, а также с мятыми, изогнутыми и снятыми под углом документами.

ИИ-агент умеет сканировать документы трудовых мигрантов из всех стран СНГ, Китая, Индии, Пакистана и любых других регионов мира. Это делает его неотъемлемым инструментом для массового найма в рознице, на стройках, в логистике и других областях. HR-специалисту достаточно просто сфотографировать документы соискателя – система извлечет все данные автоматически, без ошибок, задержек и бумажной волокиты. В связке с системами КЭДО ИИ-агент поможет полностью положить конец бюрократии при трудоустройстве.

«Система кадрового электронного документооборота бессмысленна без технологий автоматического ввода документов. Если ваши кадровые специалисты по-прежнему вручную вносят данные в КЭДО и перепечатывают документы при трудоустройстве, вы безвозвратно теряете время и ресурсы. Наша система не просто помогает, а позволяет забыть о вводе документов в принципе. ИИ-агент превосходит обычного кадровика по скорости, точности ввода и в знании документов. Он дает возможность поставить наем на поток и трудоустраивать сотрудников без бюрократических проволочек, ошибок и раздражения», — отметил генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров.

Технология Smart Engines работает локально — без передачи данных на облачные сервисы и третьим лицам. Обработка происходит прямо на компьютере, смартфоне или сервере, с полной защитой конфиденциальной информации. Решение включено в единый реестр российского ПО министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

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