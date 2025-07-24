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Посол уличил Германию в ускоренной подготовке к конфликту с Россией

Посол Нечаев: Германия при кабмине Мерца ускоренно готовится к конфликту с РФ
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Николай Филяков/РИА Новости

Германия при новом правительстве во главе с канцлером Фридрихом Мерцем стремительно готовится к потенциальному полномасштабному вооруженному конфликту с Российской Федерацией. Об этом заявил в интервью ТАСС посол России в Берлине Сергей Нечаев.

По его словам, к политике «смены эпох» предыдущего правительства ФРГ добавились «новые штрихи» — ускоренная подготовка к конфликту с Россией, под которую выделяются огромные суммы денег

Дипломат отметил, что это крайне опасные, настораживающие тенденции, российская сторона воспринимает их со всей серьезностью.

Накануне депутат бундестага Грегор Гизи заявил в интервью Berliner Zeitung, что правительство Германии должно перестать запугивать своих граждан возможным нападением России на страны НАТО, поскольку глава РФ Владимир Путин мыслит рационально.

Российские власти неоднократно заявляли, что Москва не представляет угрозы для Европы. Путин в своих выступлениях называл подобные обвинения надуманными и утверждал, что речь идет о попытках запугать общественность в западных странах.

Ранее сообщалось, что Германия поставит Украине оружие, которое позволит ей «воздействовать» на РФ.

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