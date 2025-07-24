В МИД посоветовали Франции «охладить пыл» после нового стратегического обзора

Французским властям следует охладить пыл и не забывать о наличии у российской стороны сил ядерного сдерживания. Об этом, комментируя стратегический обзор Парижа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

На сайте Генерального секретариата по обороне и национальной безопасности (SGDSN) Франции ранее опубликовали «Стратегический национальный обзор» (RNS) страны за 2025 год. В обзоре более 80 раз упоминаются термины «Россия», «российский» и «Москва». По оценке французских властей, в ближайшие 3-5 лет возможно проявление «агрессии» со стороны России.

«Остается посоветовать парижским стратегам не забывать в своем милитаристском угаре, что у России тоже имеются силы ядерного сдерживания, а также повнимательней ознакомиться с обновленной ядерной доктриной нашей страны», — отметила Захарова.

По ее словам, Франции следует «охладить пыл». Она добавила, что авторы обзора должны знать, что у России никогда не было планов нападать на страны Евросоюза и НАТО. Захарова подчеркнула, что подобные нарративы являются «ложью, чушью и мифологией», поскольку под видом защиты от российской агрессии французская сторона закрепляет курс на подготовку к прямому вооруженному конфликту с РФ.

До этого член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что Европа давно ведет подготовку к войне с Россией, информационно воздействуя на своих граждан и повышая расходы на военные нужды. По его словам, страны ЕС «на полном серьезе готовятся к войне».

Ранее украинские СМИ сообщили, что Польша усиленно готовится к войне с Россией.