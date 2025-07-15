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Франция предупредила об угрозе масштабного военного конфликта к 2030 году

Власти Франции допустили крупную войну в Европе к 2030 году и назвали РФ угрозой
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Власти Франции допускают вероятность возникновения полномасштабного военного конфликта в Европе к 2030 году. Об этом говорится в «Стратегическом национальном обзоре» (RNS) за 2025 год, опубликованном на сайте Генерального секретариата по обороне и национальной безопасности страны (SGDSN).

«Мы вступаем в новую эпоху повышенной угрозы возникновения масштабной войны высокой интенсивности за пределами национальной территории в Европе, в которую может быть вовлечена Франция и ее союзники, в особенности европейские, к 2030 году», — отмечается в документе.

Авторы считают, что Франция может «подвергнуться массированным гибридным атакам».

Одним из ключевых факторов риска в обзоре названа «российская угроза». В документе более 80 раз упоминаются слова «Россия», «российский» и «Москва». Отмечается, что в ближайшие 3–5 лет возможна «агрессия» с российской стороны — по мнению французских властей, Россия якобы может напасть на Молдавию, Балканы или даже страны НАТО.

Доказательства этих предположений в тексте не приводятся.

До этого глава стратегического отдела сил обороны Финляндии генерал-майор Сами Нурми заявил со ссылкой на разведслужбы некоторых стран, что Россия может захотеть проверить обороноспособность НАТО или даже напасть на отдельные страны — члены альянса. По его словам, «в СМИ циркулирует информация о трех — пяти годах». Генерал согласился с этими цифрами.

Ранее в Госдуме предупредили, что Европа готовится к войне с Россией.

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