Песков: Украина пытается переносить «элементы войны» на территорию РФ

Российские военнослужащие делают все возможное для создания буферных зон на границе с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, украинские власти пытаются переносить различные «элементы войны» на российскую территорию. В связи с этим военные РФ «делают все возможное для создания определенных буферных зон и так далее, а главное — для уничтожения военной и околовоенной инфраструктуры».

23 июля глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что Россия на переговорах в Турции вновь предложила Украине объявлять на линии боевого соприкосновения короткие паузы для того, чтобы санитарные команды могли забирать раненых.

До этого журналист Андрей Коц писал, что российская армия расширила линию боевых действий в зоне специальной военной операции, открыв новый фронт в северной части Харьковской области. По его словам, подразделения ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Дегтярное. Этот успех, как отмечается, позволит создать буферную зону на данном участке.

Ранее Песков оценил российские предложения на переговорах с Украиной.