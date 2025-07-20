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СМИ утверждают, что Рубио стал для Трампа мастером на все руки

CNN: авторитет Рубио в администрации Трампа значительно вырос с начала работы
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Julien de Rosa/Pool/AP

Госсекретарь США Марко Рубио стал мастером на все руки для главы Белого дома Дональда Трампа, а внешняя политика действующей администрации все больше соответствует тем взглядам, которых глава государственного депа придерживался в период работы в кресле сенатора. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По их словам, авторитет Рубио в администрации президента США значительно вырос с момента начала его работы, а текущая американская внешняя политика все больше отражает позиции, которые занимал сам Рубио.

Телекомпания указывает на смену риторики Трампа по военной помощи Украине, который вместо того, чтобы уйти от этой темы, президент США вовлекся заново. Подобная ситуация демонстрирует умелый подход Рубио к влиянию на внешнюю политику внутри Белого дома.

До этого сообщалось, что специальный представитель президента США Кит Келлог и Рубио сыграли ключевую роль в изменении позиции Дональда Трампа в отношении РФ и Украины.

Ранее в Госдепе заявили о разочаровании Трампом ситуацией вокруг Украины.

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