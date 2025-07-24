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На Украине не исключили очередную ночевку протестующих на месте митинга

«Страна.ua»: протестующие в Киеве могут вновь заночевать на месте митинга
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Adam Gray/AP

Люди, митингующие в Киеве, могут вновь остаться на ночь на улице в знак протеста против закона, подписанного президентом Украины Владимиром Зеленским, который фактически ликвидирует независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом сообщает «Страна.ua».

Акция проходит рядом с театром Ивана Франко, через улицу от которого расположена администрация президента республики.

«По данным правоохранителей, прошлой ночью возле театра Франко ночевало 40 протестующих. Не исключено, что этой ночью их будет больше», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что в Киеве протестующие против закона об изменении полномочий НАБУ и САП выкрикивают речевки «майдана» 2014 года.

23 июля стало известно, что в ряде украинских городов прошли акции протеста против закона, ограничивающего полномочия НАБУ. В Кривом Роге — родном городе президента Украины Владимира Зеленского — к протесту присоединились около 150 человек. Акции также зафиксированы в Тернополе и Чернигове.

22 июля Верховная рада поддержала законопроект, который фактически ликвидирует независимость НАБУ и САП. Принятие закона спровоцировало массовые протесты на Украине, к которым присоединился мэр Киева Виталий Кличко.

Ранее в СБУ сообщили о желании Нацгвардии «идти на Киев».

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