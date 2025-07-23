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Москва предложила Киеву создать три рабочие группы

Мединский: Москва предложила Киеву создать три рабочие группы для работы онлайн
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Murad Sezer/Reuters

Россия предложила Украине создать для работы онлайн три рабочие группы. Об этом рассказал помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский по итогам третьего раунда переговоров с украинской стороной, передает ТАСС.

«Что мы предложили украинской стороне в этот раз? Чтобы сэкономить время и деньги налогоплательщиков, сформировать в составе нашей делегации три рабочие группы, которые будут работать в режиме онлайн», — уточнил он.

По словам помощника президента РФ, это будут рабочие группы по политическим вопросам, гуманитарным вопросам и рабочая группа по военным вопросам в составе соответствующих специалистов военных ведомств.

Мединский отметил, что украинская сторона намерена рассмотреть данное предложение.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время вступительного слова на встрече заявил, что конечная цель переговоров между Россией и Украиной в Турции состоит в том, чтобы способствовать выходу на прекращение огня.

В среду в Стамбуле во дворце Чираган прошел третий раунд переговоров России и Украины по вопросам урегулирования конфликта двух стран. Делегацию Москвы возглавил помощник президента Владимир Мединский, делегацию Киева — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Зеленский рассказал о целях Украины на переговорах в Стамбуле.

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