Источник рассказал, как долго продлится третий раунд переговоров РФ и Украины

РИА: переговоры РФ и Украины с высокой долей вероятности закончатся в среду

Третий раунд российско-украинских переговоров в Стамбуле с высокой долей вероятности завершится в среду и не будет продолжен в четверг. Об этом рассказал РИА Новости источник.

«Скорее всего — да», — сказал он в ответ на вопрос, закончится ли раунд переговоров в среду.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время вступительного слова на встрече заявил, что конечная цель переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле состоит в том, чтобы способствовать выходу на прекращение огня.

В среду в Стамбуле во дворце Чираган проходит третий раунд переговоров России и Украины по вопросам урегулирования конфликта двух стран. Делегацию Москвы возглавляет помощник президента Владимир Мединский, делегацию Киева — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в Кремле оценили возможность прорыва в ходе третьего раунда переговоров с Украиной.