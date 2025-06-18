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Посол Бразилии в Москве заявил, что завершает свою работу на посту

Посол Бразилии в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес завершает свою работу на посту
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MFA Russia/Global Look Press

Посол Бразилии в России Родриго де Лима Баэна Соарес заявил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что завершает свою работу на посту в Москве. Его слова приводит РИА Новости.

«Идут уже последние недели для меня на привилегированном посту посла Бразилии в Российской Федерации», — уточнил он.

Дипломат представляет Бразилию в Москве с 2021 года.

До этого глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев сообщил, что в ходе делового завтрака с представителями Американской торгово-промышленной палаты (AmCham) на ПМЭФ обсуждалось восстановление прямого авиасообщения между Россией и США.

С 18 по 21 июня в Санкт-Петербурге проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). В 2025 году он будет посвящен теме «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Более 92 стран и территорий, включая государства Азии, Африки и Латинской Америки, уже подтвердили свое участие. Страной — гостем форума станет Королевство Бахрейн.

Ранее в Раде рассказали, кто может стать новым послом Украины в США.

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ПМЭФ – 2025
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