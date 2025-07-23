Политолог допустил, что Киев пошел на переговоры с РФ под давлением США

Политолог Дудаков: Киев пошел на переговоры с Россией под давлением США

Киев пошел на третий раунд переговоров с Россией под давлением со стороны США. Такое предположение в интервью RT высказал политолог-американист Малек Дудаков. По его мнению, у украинской стороны нет готовности к диалогу и реалистичной позиции.

«Я вполне допускаю, что мы увидим какие-то подвижки и решения в рамках технических гуманитарных вопросов, что тоже само по себе важно. То есть это снова обмен военнопленными, обмен телами», — сказал эксперт.

О возможных результатах третьего раунда переговоров на данный момент судить сложно, подытожил он.

23 июля российская делегация прибыла в Стамбул для участия в третьем раунде переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

По данным СМИ, встреча запланирована на 19:00 мск во дворце Чираган в центре города. Российскую переговорную группу возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не ждать чудес от третьего раунда переговоров. Он подчеркнул, что российская сторона намерена добиться своих интересов и обеспечить их достижение.

Ранее Зеленский рассказал о целях Украины на переговорах в Стамбуле.