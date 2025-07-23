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Украинская разведка нашла «русский след» в протестах в Киеве

«Страна»: в ГУР Украины считают, что РФ будет раскручивать протесты в стране
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Главное управление разведки министерства обороны Украины (ГУР) считает, что Россия намерена «раскручивать» протесты в стране на фоне ограничения полномочий антикоррупционных органов государства. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

«ГУР заявляет, что Россия хочет раскручивать протесты в Украине в поддержку НАБУ, чтобы ослабить украинскую оборону и западную поддержку», — говорится в сообщении издания.

По мнению украинской разведки, может быть организована «провокация» со стороны России.

Политолог Лариса Шеслер в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировала вспыхнувшие протесты на Украине. Она обратила внимание, что заявлению президента страны Владимира Зеленского о том, что местные антикоррупционные органы находятся под «российским влиянием», никто уже не верит.

22 июля Верховная рада поддержала законопроект, фактически отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств в стране: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Позднее Зеленский заявил, что ограничение полномочий этих структур было необходимо для их очистки от влияния извне. Принятие этого закона в последствии спровоцировало массовые протесты на Украине, к которым присоединился мэр Киева Виталий Кличко.

Ранее эксперт объяснил, каким образом Зеленский покинет Украину при необходимости.

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