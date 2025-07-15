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В Японии раскрыли позицию США и Европы по наступлению ВСУ на Курскую область

Минобороны Японии: США и Европа разрешили Украине наступать на Россию
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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

США, Великобритания и некоторые европейские страны одобрили наступление ВСУ в приграничных районах РФ и с использованием своего оружия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на минобороны Японии.

По данным японского оборонного ведомства, разрешение на наступление с использованием западного оружия украинским войскам было дано на фоне сообщений о продвижении ВС РФ на востоке Украины и в Харьковской области в 2024 году. Исключение было введено только на использование ракет большой дальности.

До этого министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ и США договорились о передаче Украине двух зенитно-ракетных комплексов Patriot.

По его словам, в острой необходимости Украины в этих системах никто не сомневается, однако процесс поставки займет значительное время. Писториус подчеркнул, что сначала должно быть принято формальное решение, на что может уйти несколько дней или недель. Только после этого начнется подготовка к отправке, которая также займет месяцы.

Ранее Трамп выразил готовность продать странам НАТО ракеты для передачи Украине.

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