В МИД заявили, что участие Японии в учениях США угрожает безопасности России

МИД: участие Японии в учениях ВС США имеет все признаки подготовки к конфликту

Участие Воздушных сил самообороны Японии в учениях ВС США Resolute Force Pacific представляет угрозу безопасности России и вызовет контрмеры. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

«Со стороны командования Сил самообороны [Японии] звучали прямые намеки на то, что необходимость данных мероприятий продиктована активизацией мер России по укреплению своей обороноспособности», — говорится в сообщении.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Москва считает подобную деятельность «безответственной». Более того, , добавили в МИД РФ, участие Японии в военных учениях имеет все признаки подготовки к вооруженному конфликту и представляет собой потенциальную угрозу безопасности России, что неизбежно вызовет контрмеры.

Американские Тихоокеанские военно-воздушные силы совместно с союзниками и партнерами США начали учения Resolute Force Pacific 2025 — крупнейшие учения по реагированию на чрезвычайные ситуации, когда-либо проводившиеся ВВС США в Индо-Тихоокеанском регионе.

9 июля сообщалось, что около 3,1 тысячи служащих и 50 самолетов воздушных сил самообороны Японии примут участие в учениях Resolute Force Pacific, которые пройдут в различных частях японского архипелага до 4 августа.

14 июля Австралия начала крупнейшие в истории страны международные военные учения Talisman Sabrе 2025, в которых принимают участие более 35 тысяч военнослужащих из 19 стран.

Ранее в НАТО пригрозили стереть с лица земли Калининградскую область.