На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД заявили, что участие Японии в учениях США угрожает безопасности России

МИД: участие Японии в учениях ВС США имеет все признаки подготовки к конфликту
true
true
close
US Army/Global Look Press

Участие Воздушных сил самообороны Японии в учениях ВС США Resolute Force Pacific представляет угрозу безопасности России и вызовет контрмеры. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

«Со стороны командования Сил самообороны [Японии] звучали прямые намеки на то, что необходимость данных мероприятий продиктована активизацией мер России по укреплению своей обороноспособности», — говорится в сообщении.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Москва считает подобную деятельность «безответственной». Более того, , добавили в МИД РФ, участие Японии в военных учениях имеет все признаки подготовки к вооруженному конфликту и представляет собой потенциальную угрозу безопасности России, что неизбежно вызовет контрмеры.

Американские Тихоокеанские военно-воздушные силы совместно с союзниками и партнерами США начали учения Resolute Force Pacific 2025 — крупнейшие учения по реагированию на чрезвычайные ситуации, когда-либо проводившиеся ВВС США в Индо-Тихоокеанском регионе.

9 июля сообщалось, что около 3,1 тысячи служащих и 50 самолетов воздушных сил самообороны Японии примут участие в учениях Resolute Force Pacific, которые пройдут в различных частях японского архипелага до 4 августа.

14 июля Австралия начала крупнейшие в истории страны международные военные учения Talisman Sabrе 2025, в которых принимают участие более 35 тысяч военнослужащих из 19 стран.

Ранее в НАТО пригрозили стереть с лица земли Калининградскую область.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами