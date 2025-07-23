«Терминатор»: Захарова дала оценку экс-послу Макфолу, назвавшему Лаврова «не дипломатом»

Экс-посол США в России Майкл Макфол на своей должности «стал терминатором» американской дипломатии, заявила «Газете.Ru» спикер МИД России Мария Захарова.

«Макфол на должности посла буквально стал терминатором американской дипломатии, уничтожая переговорный инструментарий и насаждая оголтелую публичную риторику вмешательства во внутренние дела», — сказала она.

Захарова напомнила, что в 2014 году, когда Майкл Макфол объявил о решении покинуть пост посла США в России, МИД опубликовал в Twitter пост «Прощайте, Михаил».

Бывший посол США в России Майкл Макфол в интервью журналисту Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) назвал министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова «воинственным человеком», с которым «сложно работать». По словам Макфола, Лавров обращался к нему по имени — Майкл — хотя по протоколу следует говорить «господин посол». Макфол также заявил, что глава МИД РФ Сергей Лавров — «не дипломат».

Ранее были названы темы нового раунда переговоров России и Украины.