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Стало известно, кого американцы видели преемником Ельцина

Экс-посол Макфол: США видели Бориса Немцова преемником Ельцина
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Дмитрий Донской/РИА Новости

США видели политика Бориса Немцова следующим президентом РФ после Бориса Ельцина. Об этом заявил бывший посол США в России Майкл Макфол в интервью журналистом Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом).

«Если бы он стал преемником Ельцина, а не Путин, то тогда бы банковские счета русских не заблокировали бы. Борис Немцов никогда бы не напал на Украину… Мы потерпели неудачу », — отметил он.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила «Газете.Ru», что Макфол на своей должности «стал терминатором» американской дипломатии.

Захарова напомнила, что в 2014 году, когда Майкл Макфол объявил о решении покинуть пост посла США в России, МИД опубликовал в Twitter пост «Прощайте, Михаил».

Бывший посол США в России Майкл Макфол в интервью журналисту Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) назвал министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова «воинственным человеком», с которым «сложно работать». По словам Макфола, Лавров обращался к нему по имени — Майкл — хотя по протоколу следует говорить «господин посол». Макфол также заявил, что глава МИД РФ Сергей Лавров — «не дипломат».

Ранее Макфол сделал признание об американской операции в Ираке.

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