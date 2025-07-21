ХАМАС согласился на сделку с Израилем, ее могут подписать в ближайшие дни

Maan: ХАМАС и Израиль подпишут соглашение о перемирии в ближайшие дни

Палестинская группировка ХАМАС согласилась на сделку с Израилем о перемирии и освобождении заложников, соглашение могут подписать в течение нескольких дней. Об этом сообщило близкое к радикальному движению агентство Maan.

«Источники Maan предполагают, что сделка будет подписана и объявлена в течение этой недели или в начале следующей недели», — говорится в материале.

Израильские официальные лица сообщили агентству Kipa, что прекращение огня сроком будет объявлено в следующее воскресенье, а возможно, и в эту пятницу, если все детали плана будут окончательно согласованы.

Соглашение предусматривает 60-дневное перемирие, в течение которого будут освобождены десять израильских заключенных в обмен на освобождение 150 палестинцев, отбывающих длительные сроки заключения, а также 1100 заключенных из сектора Газа, арестованных после 7 октября 2023 года.

18 июля сообщалось, что ХАМАС и Израиль пришли к согласию по карте отвода израильских сил из сектора Газа.

Ранее Трамп заявил, что США очень близки к сделке по Газе.