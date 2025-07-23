Володин проведет в КНДР встречи на высшем уровне

Предстоящая поездка председателя Госдумы Вячеслава Володина в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) будет включать встречи на высшем уровне. Об этом сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова во время встречи с делегацией Центрального комитета Социалистического союза женщин КНДР, передает ТАСС.

«Делегация Государственной думы, возглавляемая Вячеславом Викторовичем Володином, планирует посетить вас в ближайшее время для встреч на самом высоком уровне. И в преддверии этого женщины Кореи немного открывают дверь в вашу страну», — отметила Журова.

Днем 23 июля Вячеслав Володин в ходе заключительного пленарного заседания весенней сессии палаты сообщил, что делегация палаты парламента в ближайшее время намерена посетить КНДР. Володин выразил признательность северокорейским военнослужащим за их вклад в освобождение Курской области.

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