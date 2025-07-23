На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Володин проведет в КНДР встречи на высшем уровне

Депутат Журова: Володин планирует провести в КНДР встречи на высшем уровне
true
true
true
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Предстоящая поездка председателя Госдумы Вячеслава Володина в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) будет включать встречи на высшем уровне. Об этом сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова во время встречи с делегацией Центрального комитета Социалистического союза женщин КНДР, передает ТАСС.

«Делегация Государственной думы, возглавляемая Вячеславом Викторовичем Володином, планирует посетить вас в ближайшее время для встреч на самом высоком уровне. И в преддверии этого женщины Кореи немного открывают дверь в вашу страну», — отметила Журова.

Днем 23 июля Вячеслав Володин в ходе заключительного пленарного заседания весенней сессии палаты сообщил, что делегация палаты парламента в ближайшее время намерена посетить КНДР. Володин выразил признательность северокорейским военнослужащим за их вклад в освобождение Курской области.

Ранее Володин рассказал, какие граждане не нужны России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами