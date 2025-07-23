В МИД Турции рассказали подробности о предстоящих переговорах делегаций РФ и Украины

Глава МИД Турции Фидан обратится к делегациям РФ и Украины в начале переговоров

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан примет участие в российско-украинских переговорах в Стамбуле и обратится к делегациям в начале раунда. Об этом сообщил в интервью РИА Новости источник в МИД Турции.

Помимо Фидана, с турецкой стороны в переговорах примут участие глава Национального управления разведки Ибрагим Калын и начальник генерального штаба вооруженных сил Турции Метин Гюрак.

Третий раунд переговоров делегаций России и Украины начнется вечером 23 июля во дворце Чираган. Это подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Президент Владимир Зеленский ранее расширил на два человека состав делегации Украины, которая примет участие в переговорах.

Состав российской делегации остался неизменным. В нее по-прежнему входят помощник президента РФ Владимир Мединский, замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба вооруженных сил РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Подробнее о предстоящих переговорах — в материале «Газеты.Ru».

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