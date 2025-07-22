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США призвали привлечь КНР к ответственности за жертвы на Украине

Bloomberg: Уитакер призвал привлечь КНР к ответственности за жертвы на Украине
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Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanized Brigade/AP

Китай необходимо «привлечь к ответственности за субсидирование» конфликта на Украине. Об этом заявил постпред США при НАТО Мэтью Уитакер, передает Bloomberg.

По его словам, Китай считает, что ведет опосредованную войну через Россию.

«В некоторых заявлениях китайского правительства мы видим, что они хотят, чтобы Соединенные Штаты и наши союзники были заняты этой войной и не могли сосредоточиться на других стратегических задачах», — подчеркнул Уитакер.

Постпред заявил, что Пекин нужно призвать к ответу за то, что он «субсидирует убийства, которые происходят на полях сражений на Украине».

До этого официальный представитель китайского МИД Го Цзякунь сообщил, что КНР никогда не поставляла летальные вооружения сторонам конфликта на Украине. По его словам, Пекин также всегда был привержен продвижению мирных переговоров и строго контролировал экспорт товаров двойного назначения.

Ранее в Китае призвали Евросоюз не вмешиваться в сотрудничество с Россией.

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