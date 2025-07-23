Трамп тремя словами отреагировал на фото с Эпштейном

Президент США Дональд Трамп отреагировал словами «да вы шутите» на то, что СМИ опубликовали его фото с бизнесменом Джеффри Эпштейном, обвиненным в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Об этом сообщает британское издание Metro.

23 июля телеканал CNN обнародовал недавно найденные архивные материалы, подтверждающие связь Трампа с Эпштейном.

«Да вы шутите», — сказал американский лидер журналистам, обратившимся к нему за комментариями по поводу этих кадров с Эпштейном.

В числе опубликованных материалов есть фото Эпштейна со свадьбы Трампа и Марлы Мейплз. Журналисты CNN отмечают, что ранее информация о его присутствии на мероприятии не была широко известна.

19 июля стало известно, что Трамп подал иск против своего соратника, медиамагната Руперта Мердока и его компаний за клевету. Американский лидер намерен добиться компенсации за репутационный ущерб, нанесенный ему после публикации The Wall Street Journal о непристойном рисунке, который политик якобы подарил Эпштейну на 50-летие. Газета WSJ принадлежит Мердоку.

Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных было 14 лет. Также СМИ утверждают, что Эпштейн возил девушек на свой личный остров.

Ранее Трамп ответил на обвинения в связи с Эпштейном.