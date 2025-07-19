Трамп подал в суд на WSJ и Мердока из-за статьи о письме Эпштейну

Президент США Дональд Трамп подал иск против медиамагната Руперта Мердока и его компаний за клевету. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social.

Трамп намерен добиться от Мердока компенсации за репутационный ущерб, нанесенный ему после публикации газеты The Wall Street Journal (WSJ) о непристойном рисунке, который президент США якобы подарил бизнесмену Джеффри Эпштейну, обвиненному в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

«Этот иск подается не только от имени вашего любимого президента, но и для того, чтобы продолжать отстаивать права всех американцев, которые больше не будут терпеть оскорбительные правонарушения фальшивых СМИ», — написал Трамп.

По данным агентства Reuters, глава Белого дома намерен взыскать с Мердока не менее $10 млрд.

Газета The Wall Street Journal утверждает, что Дональд Трамп два десятилетия назад отправил педофилу Джеффри Эпштейну на 50-летие послание с рисунком обнаженной женщины. Президент США назвал публикацию фейком и пригрозил WSJ судом. Неожиданно за главу Белого дома вступился Илон Маск, отношения которого с республиканцем несколько охладели в последние месяцы. Что известно о скандале вокруг обвинения Трампа в связях с Эпштейном — в материале «Газеты.Ru».

Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных было 14 лет. Также СМИ утверждают, что Эпштейн возил несовершеннолетних девушек на свой личный остров.

Ранее Трамп ответил на обвинения в связи с Эпштейном.