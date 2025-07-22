В ГД прокомментировали отправку денег в Россию главкомом ВСУ

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник рассказал «Ленте.ру», что деньги главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, отправленные им в Россию для лечения родителей, дойдут до адресата.

«Кстати, Сырский заканчивал наше училище. <...>. Может быть, он на нас работает, отправляя украинцев в топку войны? Не знаю. Может, это наш агент даже: столько он украинцев на тот свет отправил благодаря своим действиям, что, в принципе, может, мы и должны быть ему благодарны», — отметил депутат.

До этого Telegram-канал SHOT сообщал, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отправил родителей на лечение и реабилитацию в Московский регион.

С апреля этого года отец украинского военачальника 86-летний Станислав Сырский борется с заболеванием головного мозга, которое обострилось после перенесенного коронавируса. Сначала отец генерала лечился во Владимире, где и жила семья, однако там врачи не смогли ему помочь. Поэтому Сырский принял решение отправить родителей в Москву.

Ранее Иван Сырский рассказал об угрозах в свой адрес за пророссийскую позицию.