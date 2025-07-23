Бывший посол США в РФ рассказал о работе над санкциями против России

Макфол рассказал о работе в группе санкций против РФ

Бывший посол США в РФ Майкл Макфол рассказал в интервью журналисту Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом), что работает в группе, занимающейся санкциями против России.

По словам Макфола, над санкциями работает международная группа, которую основал он сам. В нее входят украинцы, американцы, некоторые россияне, а также европейцы.

«Наша теория, она пока не работает, состоит в том, что если мы сократим объем денег, которыми располагает [президент России Владимир] Путин и ограничим доступ российского ВПК к технологиям, это ускорит окончание (конфликта. — «Газета.Ru»)», — поделился Макфол.

До этого в Международном валютном фонде сообщили, что успешная политика правительства России в сфере финансов позволила ей сохранить крупные валютные резервы, а это, в свою очередь помогло смягчить шок от международных санкций.

В докладе отмечается, что крупные валютные резервы РФ, а также «режим плавающего обменного курса продолжают способствовать смягчению шоков» от санкций.

Ранее во Франции сообщили о разработке нового пакета санкций против России.