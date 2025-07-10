Келлог заговорил о плане Маршалла для Украины

Спецпредставитель президента США по вопросу Украины Кит Келлог заявил, что союзники Киева должны помочь с восстановлением страны, разработав новый план Маршалла. Его слова с конференции по восстановлению Украины в Риме приводит «Укринформ».

Он напомнил о восстановлении Европы после Второй мировой войны и о реализованном плане Маршалла со стороны США.

«Мы должны сделать то же самое для Украины», — заявил Келлог, предупредив, что это будет очень сложно.

По его словам, для начала нужно достичь прекращения огня между сторонами. Келлог указал, что как бывшему солдату ему «трудно понять уровень насилия, который наблюдается на Украине».

План Маршалла — это программа экономической помощи, предложенная США в 1947 году для восстановления разрушенной Второй мировой войной Европы, укрепления ее экономики и предотвращения экспансии коммунизма.

10–11 июля 2025 года в Риме проходит конференция по восстановлению Украины, которую принимает премьер-министр страны Джорджа Мелони.

Ранее Мерц заявил, что путь к миру на Украине лежит через силу.