Президент Польши Навроцкий высказался о премьер-министре республики Туске

Президент Польши Кароль Навроцкий в интервью TV Trwam назвал премьер-министра республики Дональда Туска самым плохим главой правительства с 1989 года.

«Это худший премьер Польши после 1989 года <...> Демократическая система требует того, чтобы в хороших для поляков вещах президент и премьер сотрудничали друг с другом», — заявил Навроцкий.

До этого издание Monitor Polski сообщало, что церемония приведения к присяге избранного президента Польши Кароля Навроцкого назначена на 6 августа.

Навроцкий участвовал в выборах от партии «Право и справедливость». По итогам второго тура он набрал 50,89% голосов, а его соперник, представитель правящей «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский, получил 49,11%.

Навроцкий последовательно выступает против членства Украины в ЕС и НАТО и регулярно поднимает вопрос о Волынской резне. В апреле этого года он заявлял, что глубоко разочарован президентом Украины Владимиром Зеленским, который недооценил огромные усилия поляков в вопросе помощи Киеву. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме напомнили, что новый президент Польши критиковал Россию.