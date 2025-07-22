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Президент Польши Навроцкий высказался о премьер-министре республики Туске

Навроцкий: Туск является самым плохим главой правительства Польши с 1989 года
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IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Президент Польши Кароль Навроцкий в интервью TV Trwam назвал премьер-министра республики Дональда Туска самым плохим главой правительства с 1989 года.

«Это худший премьер Польши после 1989 года <...> Демократическая система требует того, чтобы в хороших для поляков вещах президент и премьер сотрудничали друг с другом», — заявил Навроцкий.

До этого издание Monitor Polski сообщало, что церемония приведения к присяге избранного президента Польши Кароля Навроцкого назначена на 6 августа.

Навроцкий участвовал в выборах от партии «Право и справедливость». По итогам второго тура он набрал 50,89% голосов, а его соперник, представитель правящей «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский, получил 49,11%.

Навроцкий последовательно выступает против членства Украины в ЕС и НАТО и регулярно поднимает вопрос о Волынской резне. В апреле этого года он заявлял, что глубоко разочарован президентом Украины Владимиром Зеленским, который недооценил огромные усилия поляков в вопросе помощи Киеву. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме напомнили, что новый президент Польши критиковал Россию.

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