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Власти Молдавии могут лишить гражданства Плахотнюка и Шора

Санду рассматривает возможность лишить гражданства Молдавии Плахотнюка и Шора

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Михай Карауш/РИА Новости

Президент Молдавии Майя Санду рассматривает возможность лишения гражданства бывшего олигарха и лидера Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка, а также бывшего лидера ликвидированной партии «Шор» Илана Шора. Об этом в своем Telegram-канале написал глава аппарата президента Адриан Бэлуцел.

Отмечается, что в отношении Шора и Плахотнюка возбуждены уголовные дела. Их обвиняют в преступлениях, совершенных против государства, и хищении денег.

По словам Бэлуцела, публичная информация будет представлена после того, как будет рассмотрено ходатайство о лишении гражданства обоих политиков.

До этого председатель парламента Молдавии Игорь Гросу говорил, что парламент страны обсудит возможность введения санкций против иностранных граждан за «дестабилизацию» ситуации в стране.

По его словам, выявлением попыток дестабилизации должны заниматься Генеральная прокуратура и Служба информации и безопасности (СИБ).

Ранее ЕС ввел санкции за «дестабилизациию» в Молдавии.

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