Экс-председатель Демократической партии Молдавии задержан в Греции

Бывший председатель Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк задержан в Греции. Об этом сообщает пресс-служба полиции Молдавии.

«Некоторое время назад официальные каналы связи Интерпола в Афинах (Греция) сообщили нам о задержании двух граждан Молдовы. Один из них — Владимир Плахотнюк», — говорится в сообщении.

В марте сообщалось, что президент Молдавии Майя Санду рассматривает возможность лишения гражданства Плахотнюка, а также бывшего лидера ликвидированной партии «Шор» Илана Шора. В отношении обоих политиков в республике возбуждены уголовные дела по обвинению в совершении преступлений против государства и хищении денег.

В конце мая Европейский союз ввел санкции в отношении пяти человек, которые, по мнению сообщества, несут ответственность за «дестабилизацию» ситуации в Молдавии. В этот список вошел в том числе Плахотнюк.

Ранее Канада ввела санкции против молдавских физлиц.