На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-председатель Демократической партии Молдавии задержан в Греции

Экс-председатель Демократической партии Молдавии Плахотнюк задержан в Греции
close
Мирослав Ротарь/РИА «Новости»

Бывший председатель Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк задержан в Греции. Об этом сообщает пресс-служба полиции Молдавии.

«Некоторое время назад официальные каналы связи Интерпола в Афинах (Греция) сообщили нам о задержании двух граждан Молдовы. Один из них — Владимир Плахотнюк», — говорится в сообщении.

В марте сообщалось, что президент Молдавии Майя Санду рассматривает возможность лишения гражданства Плахотнюка, а также бывшего лидера ликвидированной партии «Шор» Илана Шора. В отношении обоих политиков в республике возбуждены уголовные дела по обвинению в совершении преступлений против государства и хищении денег.

В конце мая Европейский союз ввел санкции в отношении пяти человек, которые, по мнению сообщества, несут ответственность за «дестабилизацию» ситуации в Молдавии. В этот список вошел в том числе Плахотнюк.

Ранее Канада ввела санкции против молдавских физлиц.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами