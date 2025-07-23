Политическое затишье в европейских странах и игнорирование катастрофы на Украине полностью изменит ход военного конфликта. Такое мнение выразил журналист Хамиш де Бреттон-Гордон в Telegraph.

«После вмешательства президента Трампа, которое может изменить ход войны на Украине, европейские лидеры и страны обратили свой взор куда угодно, но не на Восток», — говорится в публикации.

Журналист указал, что многие западные политики в данный момент или находятся в отпуске, или полностью поглощены мыслями о нем. Он считает, что политики якобы не имеют права на отпуск, когда ситуация на Украине становится хуже с каждым днем.

До этого французская газета Le Figaro сообщила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) к концу 2025 года могут столкнуться с обвалом фронта на фоне ускоряющегося темпа наступления ВС России. Издание отметило, что конфликт для Киева «уже проигран», так как Украина без Запада фактически не может ничего противопоставить Москве.

Ранее в Европе предложили создать армию ЕС из «трех миллионов дронов».