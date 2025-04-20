Премьер Японии сообщил о неуместности переговоров с США

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба назвал неуместным объединение переговоров с США по торговым вопросам и вопросам безопасности, передает телеканал NHK.

Исиба уточнил, что, по его мнению, обсуждать безопасность и торговлю вместе не стоит. Нужно решать вопросы безопасности, не увязывая их с вопросами пошлин, заявил он.

Премьер сказал это на фоне высказываемых в Японии предположений, что в качестве уступок для снижения или отмены пошлин президент США Дональд Трамп может потребовать от Токио увеличения оборонных расходов.

В первой половине апреля эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская сообщила, что введение новых импортных пошлин США может спровоцировать рост инфляции и падение цен на нефть.

По оценке Рокотянской, некоторые страны могут попытаться нивелировать дисбаланс, увеличив закупки американской продукции — в первую очередь газа, нефти и нефтепродуктов. При этом она не исключила, что ряд государств, включая Китай, могут пойти по пути ответных мер. Эксперт также отметила, что США не стали вводить пошлины на импорт из России, поскольку объем торговли между двумя странами и так остается небольшим.

Ранее были названы последствия импортных пошлин США для рубля.