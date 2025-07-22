США объявили, что не будут жестко следовать 50-дневному сроку по Украине

Госдеп: США не будут жестко следовать 50-дневному сроку ультиматума по Украине

Соединенные Штаты не намерены строго придерживаться сентябрьского срока урегулирования украинского конфликта, объявленного Дональдом Трампом. Об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс, передает РИА Новости.

«Если будут идти переговоры, ситуация может быстро измениться. Установленный срок не означает жестких обязательств», — пояснила Брюс.

По ее словам, администрация будет оценивать прогресс в диалоге между сторонами.

14 июля Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте объявил о наложении «вторичных пошлин до 100% на страны, покупающие российскую нефть, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании конфликта на Украине». Одновременно он анонсировал передачу Киеву 17 систем противовоздушной обороны Patriot, финансируемых европейскими союзниками.

Издание The Hill писало, что Россия придерживается своих целей в конфликте на Украине, несмотря на угрозы американского президента.

Ранее политолог объяснил, чего ждать от Трампа по истечении «50 дней».