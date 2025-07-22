Премьер Армении посетит Россию 24 июля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Россию с рабочим визитом 24 июля. Об этом рассказал «Интерфаксу» источник в армянском правительстве.

«В четверг запланирован визит в Россию», — уточнил он.

Ожидается, что 24–25 июля Пашинян примет участие в конференции на Алтае, которая будет посвящена вопросам экологии и природоохраны.

При этом уточняется, что с 18 по 23 июля премьер Армении находится в отпуске.

До этого арестованный в Армении бизнесмен, основатель ГК «Ташир» Самвел Карапетян раскритиковал внешнюю политику Никола Пашиняна, обвинив политика в пренебрежении национальными интересами республики.

По словам Карапетяна, армянские власти потеряли и не смогли мобилизовать все сильные переговорные позиции, которые еще были у Еревана после эскалации конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года.

Ранее Пашинян пригласил президента Ирана в Армению.