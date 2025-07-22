Спецпосланник президента США направляется в «район» Газы

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф направляется в «район» Газы. Об этом рассказала официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс, передает РИА Новости.

«В ходе моего разговора с госсекретарем (США Марко Рубио. — «Газета.Ru») он отметил, что специальный посланник Уиткофф направляется сейчас в регион, в район Газы», — уточнила Брюс.

До этого стало известно, что палестинское движение ХАМАС согласилось на сделку с Израилем о перемирии и освобождении заложников, соглашение могут подписать в течение нескольких дней.

При этом израильские официальные лица сообщили агентству Kipa, что о прекращении будет объявлено в следующее воскресенье, а возможно, и в эту пятницу, если все детали плана будут окончательно согласованы.

18 июля сообщалось, что ХАМАС и Израиль пришли к согласию относительно отвода подразделений израильской армии из сектора Газа.

Ранее Уиткофф связал перспективы мира на Украине с деэскалацией на Ближнем Востоке.