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Совбез ООН проведет заседание по Украине

Совет Безопасности ООН проведет 25 июля заседание по Украине
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Eduardo Munoz/Reuters

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) проведет в пятницу заседание по Украине. Об этом рассказали РИА Новости в председательствующей в июле в Совбезе миссии Пакистана при всемирной организации.

Уточняется, что заседание запросили Словения, Дания, Франция, Греция, Великобритания и Республика Корея.

«Да, заседание (состоится. — «Газета.Ru») в пятницу», — сказали в миссии Пакистана.

Мероприятие запланировано на 10:00 (17:00 мск) 25 июля.

До этого в ООН приняли предложенную Россией резолюцию по реформам. Документ направлен на повышение эффективности работы всемирной организации в условиях большого количества глобальных вызовов и тяжелой финансовой ситуации. В основу резолюции положена необходимость сохранения гармоничного характера деятельности ООН на основе ее устава.

Ранее в ООН оценили антироссийские рестрикции США.

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