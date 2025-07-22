Совбез ООН проведет заседание по Украине

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) проведет в пятницу заседание по Украине. Об этом рассказали РИА Новости в председательствующей в июле в Совбезе миссии Пакистана при всемирной организации.

Уточняется, что заседание запросили Словения, Дания, Франция, Греция, Великобритания и Республика Корея.

«Да, заседание (состоится. — «Газета.Ru») в пятницу», — сказали в миссии Пакистана.

Мероприятие запланировано на 10:00 (17:00 мск) 25 июля.

До этого в ООН приняли предложенную Россией резолюцию по реформам. Документ направлен на повышение эффективности работы всемирной организации в условиях большого количества глобальных вызовов и тяжелой финансовой ситуации. В основу резолюции положена необходимость сохранения гармоничного характера деятельности ООН на основе ее устава.

Ранее в ООН оценили антироссийские рестрикции США.