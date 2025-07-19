Генассамблея ООН приняла резолюцию России о преобразованиях в организации

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций утвердила консенсусом проект резолюции, предложенный Российской Федерацией в рамках предложения о реформации деятельности ООН. Об этом сообщает ТАСС.

Принятый документ направлен на повышение эффективности работы ООН в условиях большого количества глобальных вызовов и тяжелой финансовой ситуации. В основу резолюции положена необходимость сохранения гармоничного характера деятельности организации на основе ее устава.

Россия инициировала данный проект с целью обеспечения транспарентности реформенного процесса. В документе закрепляется центральная роль государств — членов ООН в принятии решений об преображении работы организации. Отмечается, что инициативы должны обсуждаться в рамках межправительственных органов, а не в кулуарном формате.

Перед принятием резолюции РФ организовала открытые переговоры, принимая во внимание предложения всех стран без ущерба для главных целей инициативы.

Президент Казахстана Токаев призвал реформировать структуры ООН, включая Совбез.