Глава МИД Израиля прибыл в Киев

В Киев с официальным визитом прибыл министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар. Об этом сообщает газета The Times of Israel.

Визит главы израильского дипломатического ведомства продлится до 23 июля.

Ожидается, что он встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, заместителем главы парламента Украины и представителями местной еврейской общины.

До этого Киев посетил специальный представитель президента США Кит Келлог. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что на встрече с Келлогом они «обсудили путь к миру и то, что мы можем сделать вместе, чтобы его приблизить». В частности, стороны поговорили об усилении противовоздушной обороны Украины, производстве оружия, закупках оборонительного вооружения вместе с Европой и антироссийских санкциях.

Ранее политолог предположил, что Келлог приехал в Киев шантажировать Украину.