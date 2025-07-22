«Трамп всегда ставит свою страну на первое место». Почему США опять покидают ЮНЕСКО

Президент Дональд Трамп вновь решил вывести США из ЮНЕСКО. Он считает, что организация проявляет антиамериканские и антиизраильские настроения, а также, что у Китая есть большое влияние в ЮНЕСКО, что якобы вредит национальным интересам Америки. По словам заместителя пресс-секретаря Белого дома Анны Келли, Трамп рассмотрит «разумность» членства США и в других международных организациях.

Президент США Дональд Трамп решил, что стране пора выйти из учреждения ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), так как, по его мнению, у организации антиамериканские и антиизраильские настроения, выяснила The New York Post.

По данным издания, Трамп начал процедуру еще в феврале. Сначала он поручил провести 90-дневную проверку присутствия США в ЮНЕСКО, уделив особое внимание расследованию любых «антисемитских или антиизраильских настроений внутри организации». Его подчиненные выяснили, что ЮНЕСКО проводит политику в области разнообразия, равенства и инклюзивности, отличную от американской. Кроме этого, у организации якобы есть пропалестинская и прокитайская предвзятость.

«Президент Трамп решил вывести Соединенные Штаты из состава ЮНЕСКО, которая поддерживает культурные и социальные причины, вызывающие разногласия. Они полностью противоречат политике здравого смысла, за которую американцы проголосовали в ноябре», — заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

Она добавила, что Трамп всегда ставит свою страну на первое место. По словам Келли, президент США намерен удостовериться, что международные организации, где у Америки есть членство, соответствуют национальным интересам Штатов.

Почему Трамп против ЮНЕСКО?

Трамп и его сторонники видят в ЮНЕСКО ряд недостатков. Так, организация выпустила ряд публикаций и инициатив по борьбе с расизмом и гендерным неравенством. В рамках программ ЮНЕСКО предложила странам-членам устроить «гонку за первенство», чтобы работать над обеспечением равенства. Также организация объявила еврейские святыни объектами «палестинского всемирного наследия».

«ЮНЕСКО часто использует формулировки, в которых говорится, что Палестина «оккупирована» Израилем, и осуждает войну еврейского государства с ХАМАС, не критикуя жестокое правление террористической группировки в Газе. Кроме того, Пекин является вторым по величине спонсором ЮНЕСКО, а граждане Китая, такие как заместитель генерального директора Син Цюй, занимают ключевые руководящие посты», — сказано в материале NYP.

Американская администрация считает, что Китай использует свое влияние в ЮНЕСКО для продвижения интересов своей страны.

Согласно заявлению пресс-службы Госдепа, выход США из ЮНЕСКО намечен на 31 декабря 2026 года. Соединенные Штаты уже уведомили о своем решении руководство организации.

Выход США из ЮНЕСКО

Во время первого срока Трампа, в 2017 году, США уже выходили из ЮНЕСКО, ссылаясь на антиизраильские настроения организации. Позднее Израиль поступил аналогично. В 2023 году президент Джо Байден добился повторного вступления США в ЮНЕСКО. По его словам, это необходимо для противодействия растущему влиянию Китая в организации. Его администрация также пообещала вернуть $600 млн — эту сумму США должны ЮНЕСКО, так как в 2011 году они отказались платить обязательные взносы из-за принятия Палестины в члены организации.

4 февраля Трамп подписал указ о выходе США из Совета ООН по правам человека и Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ. Свое решение он аргументировал тем, что у ООН есть огромный потенциал, но они его не реализуют. В том же указе был намек на выход из ЮНЕСКО.

Впервые Америка вышла из ЮНЕСКО в 1983 году при Рональде Рейгане. Он и его сторонники посчитали, что организация «излишне политизирует практически каждый вопрос, которым занимается». Якобы ООН проявила враждебность к свободному обществу и свободной прессе, демонстрируя желание безудержно увеличивать свой бюджет. В 2003 году США вернулись.

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В январе Трамп также вывел США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), связанной с ООН соглашением. По его словам, Америка, по сравнению с другими членами, платила слишком большие взносы. При этом США уже выходили из ВОЗ в 2020 году — во время первого срока Трампа. Тогда ему не понравилось, что организация не проводит необходимые реформы и не смогла правильно отреагировать во время пандемии коронавируса.

ЮНЕСКО — это специализированное учреждение ООН, которое занимается образованием, наукой и культурой. Организация известна тем, что включают достопримечательности в список объектов культурного наследия. В ЮНЕСКО хотят сплотить страны и народы за счет культуры. Они выступают за уважение прав и свобод человека вне зависимости от расы, пола, языка и религии.

Сейчас в ЮНЕСКО 194 государства. Также у него есть 12 ассоциированных членов, которые не являются субъектами международных отношений, например, Каймановы острова.