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Пентагон запретил призыв в армию США граждан с шизофренией

Глава Пентагона Хегсет запретил принимать в армию США людей с шизофренией
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CNP/AdMedia/Global Look Press

Глава Пентагона Пит Хегсет подписал меморандум, вводящий пожизненный запрет на службу в Вооруженных силах США для людей с диагнозом «шизофрения», эпилепсией, рассеянным склерозом, а также для лиц, пытавшихся совершить убийство или суицид в течение года до подачи заявления. Об этом информирует РИА Новости.

В перечень заболеваний, полностью исключающих службу, включены: шизофрения, эпилепсия и рассеянный склероз. Также запрещено принимать граждан, которые за последние 12 месяцев предпринимали попытки суицида или убийства. В меморандуме подчеркивается, что такие состояния «создают значительный риск на поле боя и угрожают безопасности других военнослужащих».

Для лиц с частичной потерей зрения, отсутствием конечности, хроническими заболеваниями внутренних органов служба возможна только при получении специального разрешения от медицинской комиссии Пентагона. Каждый случай будет рассматриваться индивидуально.

26 июня американский президент Дональд Трамп запросил у конгресса США порядка $1,01 трлн на оборонный бюджет в 2026 финансовом году.

Ранее американских военных высмеяли за технологию 2022 года.

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