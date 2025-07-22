Пентагон запретил призыв в армию США граждан с шизофренией

Глава Пентагона Пит Хегсет подписал меморандум, вводящий пожизненный запрет на службу в Вооруженных силах США для людей с диагнозом «шизофрения», эпилепсией, рассеянным склерозом, а также для лиц, пытавшихся совершить убийство или суицид в течение года до подачи заявления. Об этом информирует РИА Новости.

В перечень заболеваний, полностью исключающих службу, включены: шизофрения, эпилепсия и рассеянный склероз. Также запрещено принимать граждан, которые за последние 12 месяцев предпринимали попытки суицида или убийства. В меморандуме подчеркивается, что такие состояния «создают значительный риск на поле боя и угрожают безопасности других военнослужащих».

Для лиц с частичной потерей зрения, отсутствием конечности, хроническими заболеваниями внутренних органов служба возможна только при получении специального разрешения от медицинской комиссии Пентагона. Каждый случай будет рассматриваться индивидуально.

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